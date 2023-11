Scuola: Roma, il 1° e il 2 dicembre il convegno d’autunno dell’Agidae

“Scuola e sanità, lavoro, qualità e formazione”: è il titolo del convegno d’autunno dell’Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica), che si svolgerà a Roma presso l’aula magna della Pontificia Università Urbaniana.

Nell’ambito del convegno si svolgerà il Premio nazionale qualità Agidae, giunto alla sua terza edizione. Qualità, sicurezza, ambiente sono le tematiche di attualità nazionale da certificare nel rispetto delle normative di sistema, in un mercato sempre più competitivo.

Emanuele Riva, vice dg e direttore del Dipartimento certificazione e ispezione di Accredia e presidente di Iaf (International Acreditation Forum) nella sua relazione al convegno tratterà le normative di sistema e porrà l’accento sull’importanza della certificazione.

Il direttore di Agiqualitas, Giorgio Capoccia, presenterà il modello AgiTqm e comunicherà i risultati della valutazione dei documenti presentati dai partecipanti al Premio nazionale qualità Agidae 2023. Seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio.

Nella prima giornata di studio si affronterà il tema del salario minimo nella nuova contrattazione collettiva, nelle due declinazioni del salario minimo legale e del salario minimo costituzionale. Il direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), Fabrizio Manca, parlerà del cammino della parità scolastica nelle recenti disposizioni legislative e amministrative. Il direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Simona Montesarchio, aggiornerà sul Pnrr alla luce della recente approvazione della quarta rata del piano e gli avvisi del Mim riservati alla scuola paritaria. Fernando Di Luca, general manager di DuskRise Italia Spa, esaminerà la problematica della cyber security sui rischi, impatti e nuovi modelli di prevenzione per aziende e istituzioni.

Altro tema sarà il conto azienda come nuovo strumento per il finanziamento della formazione continua. Tra gli altri interventi si segnala la presenza di Paolo Carcassi (Uil), che si occuperà del tema della formazione vicina alle aziende e al lavoro e dell’evoluzione attuale delle politiche del lavoro, e di Anna Trovò (Cisl), che relazionerà sul valore della condivisione dei piani formativi e il nuovo protocollo d’intesa stipulato con Agidae.

P. Francesco Ciccimarra, presidente di FondER, parlerà del conto formazione per il mondo degli Eecr. Interverrà anche Ulderico Sbarra, vicepresidente di FondER, che illustrerà come sia importante la spinta della creazione del conto-azienda e il valore del conto formazione per le aziende laiche. Infine, Nicola Galotta, direttore di FondER, approfondirà la tematica pratica relativa al funzionamento del conto formazione, la differenza con il conto sistema e la programmazione Avvisi 2024 sul conto sistema + Q&A.

A quanti per motivi diversi non sarà possibile essere presenti sarà data la possibilità di seguire i lavori tramite la diretta streaming sul canale YouTube “Associazione Agidae”.