Comincia su Telesperanza, la tv della diocesi di Benevento, il cammino di Avvento con la santa messa in diretta per tutte le domeniche di Avvento. Domenica 3 dicembre, alle ore 11, in diretta su canale 98 del digitale terrestre, sarà trasmessa la santa messa dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Benevento, celebra mons. Pompilio Cristino.