“Cari fratelli e sorelle, continuiamo con queste catechesi, ma siccome io ancora non sto bene con questa ‘gripe’ (influenza in spagnolo, ndr) e la voce non va tanto, sarà mons. Ciampanelli a leggere le cose”. Così il Papa ha cominciato, a braccio, la catechesi dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, lasciando poi la parola per la lettura a mons. Filippo Ciampanelli, della Segreteria di Stato.