Violenza contro le donne: vescovi peruviani, “aspettativa per una Chiesa più proattiva, ampliare spazio per maggiore protezione, partecipazione e inclusione”

“La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ci ricorda l’importanza di rispettare, valorizzare e proteggere tutte le donne della nostra società”. Lo scrive la Conferenza episcopale peruviana, in un messaggio firmato dal suo presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo. “La violenza contro le donne è un problema globale che colpisce milioni di donne ogni anno; non conosce confini, colpisce donne di ogni età, razza e classe sociale – si fa notare -. Le donne chiedono giustizia in una società ancora profondamente segnata dalla violenza sessuale, dalle disuguaglianze economiche e dalla tendenza a trattarle come oggetti. Portano le cicatrici della tratta di esseri umani, della migrazione forzata e della guerra”. Prosegue mons. Cabrejos: “Le donne si aspettano una Chiesa più proattiva, in cui siano rispettate, riconosciute e coinvolte in tutti i processi integrativi e pastorali. Chiediamoci: come può la Chiesa ampliare lo spazio per una maggiore protezione, partecipazione e inclusione delle donne?”. Infine, come società, “abbiamo urgente bisogno di riflettere sulle azioni che possiamo intraprendere per porre fine alla violenza contro le donne. L’accompagnamento e la decisa promozione integrale delle donne devono andare di pari passo”.