Diocesi: Terni, domani Gmg diocesana con testimonianze e spettacolo. A conclusione momento di preghiera con il vescovo Soddu

Si terrà domani in piazza Duomo e nella cattedrale di Terni, dalle ore 18 alle 20, l’incontro diocesano dei giovani per la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù celebrata nelle Chiese particolari. L’incontro, dal tema “Lieti nella speranza”, segna il cammino dei giovani verso il Giubileo del 2025, quando si svolgerà l’incontro giubilare dei giovani.

La giornata di domani, organizzata dall’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile e dal Centro diocesano Vocazioni, sarà caratterizzata da momenti di condivisione e fraternità, con testimonianze di giovani che hanno partecipato alla Gmg di Lisbona e di altre esperienze di ricerca vocazionale nella vita, insieme a canti, bans e lo spettacolo “Il mercante di stoffe” di Matteo Corrado, dedicato alla vita di San Francesco di Assisi. La serata si concluderà con la musica dei giovani in festa e il momento di preghiera con il vescovo Francesco Soddu. L’incontro è per tutti i giovanissimi e giovani della diocesi, con la presenza di ragazzi non italiani che sono accolti in città.

“Il personaggio che accompagnerà i giovani nel corso della serata è san Francesco, protagonista dello spettacolo in cattedrale – spiega don Luca Andreani, responsabile della pastorale giovanile diocesana – che attraverso segni colorati e parole, aiuterà a comprendere come dal disordine, che anche le sfumature e tempi della vita possono generare e far nascere l’esigenza di un aiuto e di un discernimento, alla fine si possa arrivare ad una armonia come in un arcobaleno della vita, che sia riflesso della luce bianca, attinta dal Signore. Da qui diventare testimoni, come incoraggia Papa Francesco, invitati a far brillare e custodire questa luce, ma anche a condividerla con tutti perché si amplifichi sempre più”.

Papa Francesco nel suo messaggio invita i giovani a camminare sulla via della Speranza, facendo tesoro dell’esperienza della Gmg di Lisbona con la meta del Giubileo nel 2025, in un cammino ininterrotto di crescita umana e spirituale da condividere con animatori, educatori, amici. Al termine sarà consegnato a tutti un gadget a ricordo dell’evento.

