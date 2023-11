Diocesi: Tivoli-Palestrina, al via oggi pomeriggio la Gmg con il vescovo Parmeggiani

Si apre tra poche ore la Gmg della diocesi di Tivoli e Palestrina: i giovani si raduneranno (fino a domani) presso la Parrocchia della Sacra Famiglia in Palestrina, tra loro anche i ‘reduci’ della Gmg di Lisbona. Organizzata dalle Consulte diocesane di pastorale giovanile vocazionale e di pastorale giovanile-mistagogica di Tivoli e di Palestrina, l’evento porta il titolo “Lieti nella speranza” che è anche il tema indicato da Papa Francesco nel suo Messaggio ai giovani. Il pomeriggio sarà scandito dalla catechesi tenuta dal vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, cui seguirà una Veglia di Preghiera con l’Adorazione Eucaristica. Come in tutte le Gmg i giovani dormiranno in ambienti della parrocchia da dove, domenica mattina partiranno per raggiungere a piedi, in pellegrinaggio, la Cattedrale di S. Agapito in Palestrina dove ricorderanno il giovane Martire Agapito, Patrono della Città e Diocesi, che 1750 anni fa fu martirizzato perché, “fermo nella speranza, si rifiutò di immolare sacrifici agli dei imperiali”. Alle ore 10,00, accompagnati dai genitori e dai loro educatori, giungeranno a Palestrina anche i giovanissimi che dopo aver celebrato i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana hanno compiuto il cammino della mistagogia e durante la celebrazione della Messa presieduta dal vescovo, passeranno dalla pastorale giovanile-mistagogica a quella giovanile-vocazionale. Previsto un tempo di riflessione sul messaggio del Papa e la relativa condivisione.