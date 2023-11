Diocesi: Cesena-Sarsina, martedì 28 novembre il card. Gambetti terrà una catechesi sulla bellezza della fede

Si intitola “Se conoscessi il dono di Dio (Gv 4,10) – La bellezza della fede” la catechesi che il card. Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e arciprete della basilica di San Pietro, terrà martedì 28 novembre alle 20,45 in cattedrale a Cesena. L’incontro è il primo di un percorso proposto dal vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, per il triennio pastorale 2023-2026 “tenendo sullo sfondo questo richiamo: riconoscere e riscoprire la bellezza della vita cristiana”, come scrive lo stesso presule in apertura della Lettera pastorale “Riconosci, cristiano, la tua dignità”.

La seconda catechesi si terrà giovedì 15 febbraio. Sarà guidata da padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dei cistercensi.