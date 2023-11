“La violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici”. Lo ha detto Papa Francesco in un tweet sul suo account @Pontifex di X (ex Twitter), in occasione dell’odierna Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Queste radici – ha scritto il Pontefice – crescono nel terreno del pregiudizio e dell’ingiustizia; vanno contrastate con un’azione educativa che ponga al centro la persona con la sua dignità”.