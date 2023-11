Diocesi: Udine, domenica la Giornata del Seminario per sostenere il cammino dei 24 futuri sacerdoti

foto diocesi Udine

Accendere i riflettori sul Seminario interdiocesano di Castellerio facendone conoscere la realtà e dunque sollecitando i fedeli a sostenere con la preghiera il cammino di seminaristi ed educatori: è l’obiettivo della Giornata del Seminario che sarà celebrata domenica 26 novembre – solennità di Cristo Re – e che vedrà la comunità ecclesiale stringersi attorno ai giovani che si stanno preparando al sacerdozio.

I seminaristi delle tre diocesi che vivono e studiano a Castellerio sono ben 24 (13 per Udine, 6 per Gorizia e 5 per Trieste). 19 di loro sono di nazionalità italiana, mentre gli altri provengono da Croazia, Ghana, Nigeria, Togo, Sri Lanka e Colombia.

“L’importanza del Seminario per il territorio si è fatta negli anni via via crescente perché sempre di più è punto di riferimento spirituale per le parrocchie e per i gruppi ecclesiali dell’arcidiocesi di Udine – si legge in un comunicato -. Fondamentale la proposta di un annuncio vocazionale che riguarda tutti gli stati di vita, compreso, naturalmente, quello sacerdotale”. Obiettivo di questa giornata è anche sostenere economicamente le attività formative e vocazionali del Seminario. A questo proposito, le offerte raccolte nelle chiese nel corso di domenica 26 novembre saranno devolute proprio alle necessità del Seminario.