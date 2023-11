Pnrr: Giovannini (Asvis), “in revisione Piano misure positive per transizione ecologica che recepiscono diverse nostre proposte”

“La revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza concordata oggi con la Commissione europea può accelerare la transizione ecologica dell’Italia e presenta vari interventi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 che recepiscono le proposte avanzate dall’Asvis negli ultimi 12 mesi”. Lo afferma con una nota l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

“In particolare – afferma il direttore scientifico dell’Asvis, Enrico Giovannini – sono positivi gli investimenti previsti per: sostenere la transizione ecologica di singole imprese e di intere filiere produttive; potenziare le infrastrutture idriche ed elettriche, anche nell’ottica di aumentarne la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici; ricostruire i territori colpiti dalle recenti alluvioni e intervenire sul dissesto idrogeologico; sostenere le fasce sociali più deboli, con i finanziamenti per l’efficientamento energetico delle case, e i giovani, anche attraverso il rafforzamento del servizio civile universale; favorire un’occupazione di qualità puntando sulla formazione e le competenze”. “Molto importanti, inoltre, le riforme che prevedono l’adozione dell’approccio del Pnrr anche ai Fondi di coesione e la revisione dei Sussidi dannosi per l’ambiente (Sad) che andrebbero trasformati in Sussidi favorevoli, in linea con le proposte dell’Asvis”.