Diocesi: Alghero-Bosa, il 27 novembre il “Forum del turismo” sui temi dell’accoglienza e dell’ascolto

“L’accoglienza e l’ascolto nel marketing turistico”. Questo il tema del “Forum del turismo” che si terrà lunedì 27 novembre, in località Montagnese ad Alghero, per iniziativa dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo, sport e tempo libero. I lavori saranno ospitati dalle 16 presso il centro pastorale “P. G. Frassati”. Dopo i saluti di mons. Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, di Sandro Usai, socio fondatore di “Ablativ” di Cagliari, e Umberto Borlotti, già direttore generale di “Sogeaal” di Alghero, si terrà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Alessandro Cocco, assessore al Turismo di Alghero, Guglielmo Macchiavello, assessore al Turismo di Bosa, Marco Di Gangi, presidente di Domos Alghero e referente regionale di Fare Sardegna, e Stefano Lubrano, ad di Sata srl-Hotel Portoconte di Alghero. Le conclusioni saranno affidate a Tonino Baldino, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo, sport e tempo libero.

“L’accoglienza in ambito turistico – ha scritto Baldino – non potrà mai prescindere da una appropriata predisposizione all’ascolto di chi incontriamo. Fare in modo che l’esercizio dell’ascolto divenga patrimonio culturale della comunità che accoglie, aiuta a migliorare il sistema delle relazioni sociali interne e, nel contempo, rende vivo ed autentico l’incontro tra chi ospita e chi è ospitato”. “Partire dalla consapevolezza che ciascuna persona umana ha, e merita, piena dignità senza distinzione di condizione sociale e di salute, economica e culturale, è presupposto fondamentale e determinante per elevare la qualità della vita, dove l’armonia diviene l’effetto del pieno senso dell’accoglienza fino a far sì che persino il forestiero possa sentirsi come a casa propria”, ha aggiunto il direttore, sottolineando che “è l’obiettivo di un Turismo per tutti con possibilità di essere fruito da anziani e da diversamente abili. È la sfida che incombe nell’immediato futuro delle nostre comunità locali”.