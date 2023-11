Diocesi: Padova, il 27 novembre in cattedrale la veglia dei giovani con il vescovo Cipolla

I giovani della diocesi di Padova si ritrovano lunedì 27 novembre, alle ore 20.30 in basilica Cattedrale per la tradizionale Veglia dei giovani con il vescovo Claudio Cipolla. Un momento di incontro e preghiera che in questa ottava edizione ha come titolo il versetto della Lettera ai Romani Lieti nella speranza” (Rm 12,12), lo stesso del messaggio di Papa Francesco per la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù.

I giovani saranno invitati a riflettere sul tema della speranza, accompagnati da don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della Pastorale dei giovani e dal vescovo Claudio Cipolla, a partire da alcune immagini artistiche – le rappresentazioni della Spes e della Desperatio nella Cappella degli Scrovegni di Padova – e successivamente dal brano della Lettera ai Romani. La seconda parte della Veglia, come lo scorso anno, vedrà il momento della “professione di fede” dei giovani.