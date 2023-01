Sindone: Issr Torino, da febbraio un corso su “percorsi di fede, storici, scientifici e didattici”

“Insegnare la Sindone. Percorsi di fede, storici, scientifici e didattici”. Questo il titolo del corso di formazione e aggiornamento per insegnanti che prenderà il via mercoledì 1° febbraio per iniziativa dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Torino in collaborazione con Centro internazionale di Studi sulla Sindone di Torino (Ciss).

Le lezioni, coordinate da mons. Giuseppe Ghiberti, con Gian Maria Zaccone ed Enrico Simonato, saranno erogate in modalità mista, presenza e on line, tutti i mercoledì dalle 18 alle 18.45, fino a metà maggio, per 16 ore totali.

“Il corso – si legge nelle presentazione – offre gli strumenti e le conoscenze necessarie per selezionare, affrontare e organizzare in maniera obiettiva e corretta, in base ai metodi scientifici, storici e dell’esegesi, le tematiche più rilevanti ed attuali riguardanti la Sindone”. Durante il corso “si presenta una lettura analitica del telo e della sua immagine e il suo rapporto con l’esegesi biblica, con uno sguardo alle più significative problematiche teologiche e pastorali. Le vicende storiche sono analizzate alla luce dei vari messaggi e del loro significato, assunti dalla Sindone nel corso dei secoli. Infine, a supporto dell’attività di insegnamento, vengono proposti tre esempi di percorsi didattici con relativo supporto tecnico, differenziati per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado”.

Il corso è rivolto a tutti i docenti, non solo di religione cattolica, e a tutte le persone interessate. Per gli insegnanti è possibile aderire attraverso la piattaforma “Sofia” del ministero dell’Istruzione e del merito.