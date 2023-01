Croazia: incontro tra card. Bozanic (Zagabria) e primo ministro Plenkovic. Dialogo su ristrutturazione edifici religiosi e nuovo stadio

Un'immagine dell'incontro (Foto Diocesi di Zagabria)

Il 20 gennaio nell’arcivescovado di Zagabria si è svolto un incontro tra l’arcivescovo della capitale croata, il cardinale Josip Bozanic, e il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Si è discusso – informa ora una nota – della ristrutturazione degli edifici religiosi come anche sulle questioni riguardanti l’edificazione di un nuovo stadio nel quartiere di Maksimir, su un terreno di proprietà della Chiesa cattolica. I rappresentanti dell’arcidiocesi di Zagabria hanno comunicato lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione, che a loro avviso procedono in modo soddisfacente, mentre è stato discusso il futuro coinvolgimento del Fondo di solidarietà dell’Ue che sarà usato per un rinnovo della cattedrale e di altri edifici della Chiesa. Il primo ministro Plenkovic ha sottolineato l’intenzione del governo di sostenere la costruzione dello stadio di Zagabria come anche la ristrutturazione degli stadi in altre città, tenendo conto del grande successo della nazionale di calcio agli ultimi mondiali in Qatar. Il cardinale Bozanic si è reso disponibile per la cooperazione e il sostegno da parte dell’arcidiocesi di Zagabria per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio di Maksimir.