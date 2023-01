Commissione Ue: strategia per i rimpatri. “Contribuire a ridurre la migrazione irregolare e non sicura”

La Commissione europea propone una strategia per aumentare i “rimpatri efficaci” e accelerarne le procedure. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. La strategia si articola in quattro punti: azioni mirate sulle esigenze immediate, comprese operazioni di rimpatrio congiunte in determinati Paesi terzi; accelerazione del processo di rimpatrio; promozione della consulenza e del reinserimento dei rimpatri; digitalizzazione della gestione dei rimpatri. Oggi la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, incontrerà la coordinatrice Ue per i rimpatri, Mari Juritsch. La strategia sarà discussa dal Consiglio informale Giustizia e affari interni che si svolgerà in settimana. Un sistema efficace e comune dell’Ue per i rimpatri è “un pilastro di sistemi di migrazione e asilo credibili e ben funzionanti, nonché dell’approccio globale del Nuovo Patto su migrazione e asilo”, sostiene la Commissione. Questo sistema per i rimpatri “dovrebbe anche servire da deterrente per contribuire a ridurre la migrazione irregolare e non sicura”, ha aggiunto l’Esecutivo Ue.