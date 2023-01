San Francesco di Sales: mons. Corazza (Forlì), “mezzi di comunicazione si sono moltiplicati, dialogo e dolcezza sono sempre attuali”

“Oggi i mezzi di comunicazione si sono moltiplicati, ma l’importanza del dialogo e della dolcezza” è sempre attuale. Così il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, nel messaggio augurale ai giornalisti in occasione della festa del santo patrono Francesco di Sales.

“Recentemente – ricorda il presule – è stata pubblicata la lettera apostolica di Papa Francesco ‘Totum amoris est’, in occasione del IV centenario della morte di san Francesco di Sales, proclamato patrono dei giornalisti esattamente 100 anni fa, il 26 gennaio 1923, da Papa Pio XI”. “Due sono i motivi che sono alla base di questa scelta”, spiega il vescovo: “San Francesco di Sales fu uno dei primi a pubblicare, affiggere e distribuire porta a porta manifesti, allo scopo di raggiungere tutti. E, alle polemiche e alle parole violente, preferiva il metodo del dialogo e della dolcezza: ‘Se sbaglio voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per troppo rigore’”.

Mons. Corazza annuncia poi che l’incontro con i giornalisti e operatori dell’informazione si terrà in episcopio subito dopo la festa della Madonna del Fuoco, sabato 11 febbraio, alle 11: sarà “l’occasione – spiega – per ringraziarvi del vostro prezioso lavoro, per consegnarvi il messaggio di Papa Francesco per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, per confrontarci sul momento che stiamo vivendo a Forlì e rispondere alle vostre domande”.