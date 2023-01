Lunedì 30 gennaio, alle 11, in occasione della festa di San Francesco di Sales, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, incontrerà i giornalisti e gli operatori dell’informazione. Sarà, come sempre, l’occasione per un dialogo e un confronto con l’arcivescovo su varie tematiche. L’appuntamento è nella sala riunioni del palazzo arcivescovile (via S. Saffi, 13).