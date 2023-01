Shoah: Tv2000 e Radio inBlu2000, programmazione speciale per la Giornata della memoria da oggi a domenica

La testimonianza di Attilio Lattes sopravvissuto al rastrellamento di Roma nel 1943, Remo Girone protagonista dello spettacolo “Il cacciatore di nazisti”, le scrittrici Lia Levi e Tea Ranno, la storia del violinista di Birkenau, il film “Lettere da Berlino” con Emma Thompson e il documentario “La casa rossa – campi fascisti”. Tv2000 e Radio inBlu2000 dedicano una programmazione speciale alla Giornata della Memoria. Interviste e approfondimenti anche nel Tg2000, in “Guerra e pace” e nelle edizioni del Giornale radio.

Si inizia oggi, martedì 24 gennaio, in seconda serata con il programma sul teatro “Retroscena”, condotto da Michele Sciancalepore, con ospite Remo Girone, interprete di “Il cacciatore di nazisti”, scritto e diretto da Giorgio Gallione e basato sugli scritti e sulle memorie del superstite dell’Olocausto Simon Wiesenthal.

Giovedì 26 gennaio si prosegue in seconda serata con il documentario “La casa rossa – campi fascisti”. A pochi chilometri da Alberobello, patrimonio mondiale dell’Unesco, il regime fascista apre un campo di concentramento, in cui internare cittadini stranieri, ebrei, jugoslavi delle zone di confine e altre persone considerate potenzialmente sovversive.

La mattina del 27 gennaio dalle ore 7.30 a “Di buon mattino” la testimonianza di Attilio Lattes, sopravvissuto al rastrellamento di Roma del 16 ottobre del 1943. Tra gli ospiti anche Ritanna Armeni, autrice del libro “Il secondo piano”, una storia sul coraggio e la carità di alcune suore che ospitarono gli ebrei nel loro convento. Suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del Ghetto.

Alle 12.20 a “L’Ora solare” la storia della scrittrice Lia Levi e il ricordo delle persecuzioni razziali che hanno sconvolto la sua vita quando era solo una bambina mentre alle 15.15 “Siamo noi” ospita la scrittrice Tea Ranno.

In prima serata alle 21.10 Tv2000 trasmette il film “Lettere da Berlino”: nel 1940 quando il loro unico figlio viene ucciso al fronte, Otto e Anna decidono di compiere uno straordinario atto di resistenza e rivolta, iniziando a diffondere per tutta la città cartoline anonime contro il regime di Hitler, con il rischio concreto di essere scoperti e giustiziati.

La Giornata della Memoria è scandita anche su Radio inBlu2000: venerdì 27 gennaio “Magazine inBlu2000” ospita Alessandro Zignani autore de “Il violinista di Birkenau”. La storia vera di un violinista talentuoso che ha fatto vibrare il campo di Birkenau. Nel programma “A come ambiente” spazio all’organizzazione no profit Gariwo che patrocina e segnala conferenze, spettacoli teatrali e altri incontri organizzati da altre realtà associative legate alla “Memoria”. Sul tema puntata speciale di “InBlu Social Club” con libri ed eventi. Chiude la programmazione la “Domenica classica” che il 29 gennaio ospita il curatore dell’opera de “L’orchestra di Auschwitz”.