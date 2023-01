Migranti: Geo Barents (Msf), “Guardia costiera libica ha minacciato di spararci”

“Il nostro team ha assistito oggi all’intercettazione da parte della Guardia costiera libica di un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali. Mentre ci avvicinavamo per aiutare le persone e portarle in salvo, hanno minacciato di sparare”. Lo annuncia il team di Medici senza frontiere a bordo della nave Geo Barents, che è stato testimone di un respingimento da parte della Guardia costiera libica di un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali. La vicenda è documentato da un video pubblicato su Twitter.

