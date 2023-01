Legalità: Marsala, ritorna per il sesto anno la scuola di formazione all’impegno sociale e politico

Al via da venerdì 27 gennaio il sesto anno della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Marsala. L’iniziativa, organizzata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo-Odv e dall’associazione Cercarsi un fine-Aps, si aprirà con la testimonianza di Giovanni (figlio del magistrato ucciso dalla mafia, Rocco) e Lavinia Chinnici, avvocato e insegnante, con l’intervento sull’“antimafia quotidiana in famiglia”.

Il programma degli incontri, che si svolgono con il patrocinio della diocesi di Mazara del Vallo con la collaborazione dell’Azione Cattolica diocesana e la Fondazione San Vito Onlus, continuerà venerdì 24 febbraio con l’intervento di Nicola Clemenza, presidente dell’associazione “Libero Futuro” di Castelvetrano, su “L’antimafia quotidiana nel lavoro”. Venerdì 31 marzo, l’appuntamento con Salvatore Vella, procuratore della Repubblica di Agrigento, su “L’antimafia quotidiana in città”. Venerdì 28 aprile, si parlerà dell’“antimafia quotidiana nell’economia” con Andrea Michieli, avvocato e dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia. Venerdì 26 maggio, Rocco D’ambrosio, docente di filosofia politica alla Pontificia Università Gregoriana, parlerà dell’“antimafia quotidiana in politica”. Infine, venerdì 16 giugno, “l’antimafia quotidiana nei media” sarà al centro dell’intervento di Paolo Borrometi, giornalista e vicedirettore dell’Agi.