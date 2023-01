Santa Sede: da domani al via la conferenza internazionale “Women Building a Culture of Encounter Interreligiously”

Dal 25 al 27 gennaio, presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, si terrà la conferenza internazionale “Women Building a Culture of Encounter Interreligiously”, promossa dal Dicastero per il dialogo interreligioso, in collaborazione con l’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc).

L’evento, da una parte, ha l’obiettivo di ascoltare le iniziative interreligiose provenienti da diversi contesti e, dall’altro, di sviluppare una rete globale di tradizioni religiose e spiritualità che, attraverso la promozione di una “cultura dell’incontro” nonché della propria dignità e uguaglianza, possano lavorare insieme in solidarietà per una crescente riumanizzazione della società attraverso l’amicizia, il dialogo e la cooperazione.