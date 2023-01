Romania: Gmg Lisbona, iniziate le iscrizioni. Don Roca (Cer) al Sir, “partecipazione è occasione per riscoprire la storia e il valore delle giornate”

“In tutte le diocesi e le eparchie della Chiesa cattolica in Romania sono state aperte le iscrizioni per la partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona”, conferma al Sir don Felix Roca, direttore nazionale per la pastorale giovanile. Lunedì 23 gennaio si è svolto un incontro online con i responsabili diocesani e il vescovo Virgil Bercea, responsabile per i giovani nella Conferenza episcopale romena (Cer). “Abbiamo fatto gli ultimi aggiornamenti e sentito le difficoltà. La Gmg di Lisbona è attesa con entusiasmo da tanti giovani romeni. I costi di trasporto dalla Romania al Portogallo sono alti, e questo potrebbe scoraggiare la partecipazione di alcuni. Perciò le diocesi e le eparchie della Romania cercheranno soluzioni per venire incontro ai giovani impegnati nella vita della Chiesa che desiderano partecipare alla Gmg, ma non hanno i mezzi necessari”, spiega don Roca. Inoltre, sempre a causa dei costi, le diocesi di Satu Mare e Timișoara, per evitare l’aumento del prezzo dei biglietti d’aereo, hanno aperto le iscrizioni solo per un mese; l’eparchia di Oradea ha deciso di partecipare solo agli eventi in Lisbona; e l’arcidiocesi di Bucarest invierà due gruppi di giovani, uno solo a Lisbona, l’altro anche a Porto, per le giornate nelle diocesi. La Cer proporrà, comunque, delle iniziative per i giovani rimasti a casa. “La partecipazione è un’occasione per riscoprire la storia e il valore delle Gmg e portare avanti il loro messaggio”, ha aggiunto don Roca.