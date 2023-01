Legalità: Transparency International, martedì 31 gennaio sarà pubblicata la nuova edizione dell’Indice di percezione della corruzione

Martedì 31 gennaio verrà pubblicata la nuova edizione dell’Indice di percezione della corruzione Cpi 2022, l’indice di Transparency International che classifica oltre 180 Paesi al mondo in base al livello di corruzione percepita.

“Il Cpi 2022 – spiega Transparency – valuterà come i Paesi hanno reagito al problema della corruzione nel corso del tempo, esaminando progressi e fallimenti, non solo nell’ultimo anno ma anche nell’ultimo decennio. Sarà analizzata anche la connessione tra conflitto, sicurezza e corruzione, dando uno sguardo approfondito a come la violenza e la corruzione si influenzano a vicenda in tutto il mondo”.

I risultati saranno presentati e commentati da Transparency International Italia nel corso di un evento che si terrà sempre martedì 31 gennaio, dalle ore 10, a Roma, presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione e del Parlamento europeo (Spazio Europa, via IV Novembre 149), e in streaming on line.

Interverranno Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Iole Anna Savini, presidente di Transparency International Italia, Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Giuseppe Busia, presidente dell’Anac-Autorità nazionale anticorruzione. Coordinerà Maria Soave, giornalista del Tg1 Rai.