San Francesco di Sales: mons. Farinella (Biella) ai giornalisti, “avere il coraggio di cambiare per rigenerarsi e continuare l’importante servizio di informazione”

“Anche oggi bisogna avere il coraggio di cambiare, di stare al passo con i tempi, per rigenerarsi e continuare l’importante servizio di informazione”. Così il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, nel messaggio augurale ai giornalisti in occasione della festa del santo patrono Francesco di Sales.

“Guida di anime, fu capace di leggere i segni del suo tempo, e – ricorda il presule – in occasione dei quattrocento anni esatti dalla sua morte, Papa Francesco ha voluto con la lettera apostolica ‘Totum amoris est. Tutto appartiene all’amore’ riaffermare l’esempio del santo dottore della Chiesa, che operò in un tempo di grandi cambiamenti, aiutando le persone ‘a cercare Dio nella carità, nella gioia e nella libertà’”. “Il Santo Padre – ha proseguito il vescovo – con la creazione del ‘Dicastero per la Comunicazione’ ha riformato i media vaticani e di riflesso ha incoraggiato tutti i giornalisti, cattolici e non credenti, appartenenti alle varie religioni, a ‘portare avanti questa missione, attingendo sempre linfa dalle radici che l’hanno fatta nascere: l’amore per la comunicazione della verità e il servizio di poter informare sui fatti per aiutare a scelte concrete, condivisibili e plausibili’”.