San Francesco Sales: Reggio Emilia, stasera Messa del vescovo Morandi nella cripta della Cattedrale

L’Arcivescovo Giacomo Morandi presiederà stasera (ore 19.30) nella cripta della Cattedrale di Reggio Emilia la Messa in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti”. Lo comunica l’associazione provinciale Stampa Reggiana che in un comunicato afferma che “sarà questa l’occasione per gli operatori della comunicazione di incontrare il Vescovo e di ricevere dal suo magistero indicazioni per l’attività professionale”. Come è noto, aggiunge l’associazione, il 28 dicembre scorso ricorreva il IV centenario della morte di San Francesco di Sales e per l’occasione Papa Francesco ha scritto la lettera apostolica “Totum amoris est”, in cui scrive: “Si mostrò, inoltre, inventore di originali e audaci prassi pastorali, come i famosi “fogli volanti”, appesi ovunque e fatti scivolare persino sotto le porte delle case”.