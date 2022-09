Papa Francesco: arrivato ad Assisi per “Economy of Francesco”

Il Papa è arrivato ad Assisi per incontrare i mille delegati di “Economy of Francesco”, arrivati da tutto il mondo. Partito alle 9 dall’eliporto vaticano, al suo arrivo nel Piazzale antistante il Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli viene accolto presso il Teatro Lyrick da tre giovani, in rappresentanza dei partecipanti all’evento; dal Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il card. Michael Czerny; dall’arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino; da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, dal Prefetto di Perugia, Armando Gradone; da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia; dai membri del Comitato Promotore dell’Evento, Luigino Bruni; Francesca di Maolo e suor Alessandra Smerilli, e da rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi e della Pro Civitate Christiana. Alle 10 il Papa raggiunge il palco del Teatro Lyrick, dove ha inizio l’incontro con i giovani. Dopo vari momenti musicali e teatrali, le testimonianze di otto giovani, Papa Francesco pronuncia il suo discorso. Subito dopo, la lettura e la firma del “Patto”. Al termine, dopo aver salutato i giovani presenti sul palco, il Santo Padre raggiunge in auto il piazzale antistante il teatro da dove – alle ore 11.45 -parte in elicottero per rientrare in Vaticano.