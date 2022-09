Migrantes: le celebrazioni ufficiali della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2022

Si svolgeranno domani, ad Iglesias, le celebrazioni ufficiali della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2022, con la messa in cattedrale alle ore 11 presieduta da mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias e delegato Migrantes della Conferenza episcopale sarda. L’iniziativa in Sardegna della Commissione Cei per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, arriva dopo quella già promossa ad Alghero dal 29 agosto al 2 settembre, con il Corso di alta formazione sul tema “Costruire il futuro con” per tutti i direttori e collaboratori diocesani Migrantes d’Italia.