Papa ad Assisi: “guardare il mondo con gli occhi dei poveri”

“Guardare il mondo con gli occhi dei più poveri”. È la prima indicazione di percorso affidata dal Papa ai giovani di Economy of Francesco, incontrati ad Assisi. “Il movimento francescano ha saputo inventare nel Medioevo le prime teorie economiche e persino le prime banche solidali – ha spiegato Francesco – perché guardava il mondo con gli occhi dei più poveri. Anche voi migliorerete l’economia se guarderete le cose dalla prospettiva delle vittime e degli scartati. Ma per avere gli occhi dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro amici. E, credetemi, se diventate amici dei poveri, se condividete la loro vita, condividerete anche qualcosa del Regno di Dio, perché Gesù ha detto che di essi è il Regno dei cieli, e per questo sono beati E lo ripeto: che le vostre scelte quotidiane non producano scarti”.