Comunicazione: Francescani Secolari d’Italia, al via il progetto FVSonline

Evangelizzare attraverso tutti i canali mediatici, in particolare quelli digitali: è questo l’obiettivo del progetto di comunicazione avviato oggi dall’Ordine Francescano Secolare d’Italia (Ofs) con il lancio della nuova app per iOS e Android “FVSonline” e del sito www.fvsonline.it. Le due nuove piattaforme digitali, spiegano dall’Ofs, daranno ai lettori una duplice possibilità: da una parte, fruire di contenuti quotidiani, approfondimenti, reportage, rubriche e risorse formative; dall’altra di “sfogliare” sui propri smartphone, tablet e computer i numeri di “FVS – Francesco il Volto Secolare”, rivista bimestrale dell’Ofs d’Italia. Il lancio del progetto è anche occasione per un “leggero restyling grafico” della stessa rivista cartacea, a vent’anni dalla sua fondazione: nata nel 2002, nel corso degli anni si è evoluta dando spazio non solo al racconto della vita interna dell’Ordine, ma anche alla formazione e a un continuo sguardo sul mondo e su temi di natura etica e sociale. Proprio dal desiderio di far sentire la voce dei Francescani secolari su tali temi è nato, aggiungono dall’Ofs, “il bisogno di compiere questo nuovo, decisivo passo”. Spiega il ministro nazionale dell’Ofs, Luca Piras: “Subito dopo la sua elezione nel luglio del 2021, il Consiglio nazionale Ofs ha scelto di dare sempre maggiore impulso alla comunicazione, espressione irrinunciabile e trasversale a tutta la vita dell’Ofs, per valorizzare la potenzialità̀ e il desiderio del nostro Ordine di maggiore connettività̀ interna e interazione con l’esterno. Francesco il Volto Secolare, che fino ad ora è stata, e resta, la rivista cartacea e digitale dei Francescani secolari d’Italia, diventa molto di più: una nuova e ampliata frontiera relazionale. Uno strumento, quindi, che possa incontrare l’umanità che percorre le strade digitali per raccontare a tutti la Buona Novella ed essere voce di speranza nel mondo”. Maggiori informazioni su come scaricare l’app o sostenere il progetto sono disponibili sul sito www.fvsonline.it.