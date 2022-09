Papa ad Assisi: “siamo cresciuti a scapito della terra”, “i danni vanno riparati”

“Noi uomini, in questi ultimi due secoli, siamo cresciuti a scapito della terra. L’abbiamo spesso saccheggiata per aumentare il nostro benessere, e neanche il benessere di tutti”. E’ il “mea culpa” del Papa, da Assisi. “È questo il tempo di un nuovo coraggio nell’abbandono delle fonti fossili d’energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o positivo”, la ricetta per una nuova economia: “E poi dobbiamo accettare il principio etico universale – che però non piace – che i danni vanno riparati: se siamo cresciuti abusando del pianeta e dell’atmosfera, oggi dobbiamo imparare a fare anche sacrifici negli stili di vita ancora insostenibili. Altrimenti, saranno i nostri figli e nipoti a pagare il conto, un conto che sarà troppo alto e troppo ingiusto. Occorre un cambiamento rapido e deciso”. “Conto su di voi! Non lasciateci tranquilli, e dateci l’esempio!”, l’omaggio ai giovani di “Economy of Francesco”.