Diocesi: Cefalù, 27 settembre il convegno “Turismo e pellegrinaggio: vie di speranza”

Martedì 27 settembre, in occasione della Giornata mondiale del turismo, presso il Complesso monumentale di San Domenico di Cefalù (Pa), si terrà il convegno “Turismo e pellegrinaggio: vie di speranza” organizzato dalla diocesi di Cefalù. L’evento intende offrire una riflessione “sulle varie componenti del pellegrinaggio, inteso come ricerca di se stessi attraverso le varie forme delle manifestazioni artistiche e culturali, intese come espressioni del territorio. Il pellegrino è l’espressione più antica del turista religioso. La religione rappresenta una delle prime tra le motivazioni turistiche. Già a partire dal IV secolo sono stati compiuti i primi pellegrinaggi in Terra Santa e sulla Via Francigena; uno dei più antichi itinerari religiosi che ha visto la partecipazione di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo è stato il Cammino di Santiago de Compostela in Galizia”. Saranno presenti ai lavori, tra gli altri, il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, don Rosario Dispenza, responsabile del Servizio diocesano pastorale del Turismo, tempo libero, sport e apostolato del mare; Massimo Trobia, direttore del Museo diffuso della diocesi di Cefalù; don Roberto Fucile, direttore dell’Ufficio regionale per la Pastorale del turismo, pellegrinaggi e sport; Roberto Lavarini, docente universitario Iulm ed esperto in turismo religioso; Giuseppe Fazio, storico dell’arte.