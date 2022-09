Papa ad Assisi: “la terra brucia oggi, non possiamo solo aspettare il prossimo summit”

“Non possiamo soltanto aspettare il prossimo summit internazionale: la terra brucia oggi, ed è oggi che dobbiamo cambiare, a tutti i livelli”. È l’appello lanciato dal Papa, ad Assisi, ai giovani di “Economy of Francesco”. “In questo ultimo anno voi avete lavorato sull’economia delle piante, un tema innovativo”, l’omaggio ai giovani: “Avete visto che il paradigma vegetale contiene un diverso approccio alla terra e all’ambiente. Le piante sanno cooperare con tutto l’ambiente circostante, e anche quando competono, in realtà stanno cooperando per il bene dell’ecosistema”. “Impariamo dalla mitezza delle piante”, l’invito: “la loro umiltà e il loro silenzio possono offrirci uno stile diverso di cui abbiamo urgente bisogno. Perché, se parliamo di transizione ecologica ma restiamo dentro il paradigma economico del Novecento, che ha depredato le risorse naturali e la terra, le manovre che adotteremo saranno sempre insufficienti. La Bibbia è piena di alberi e di piante, dall’albero della vita al granello di senape. E San Francesco ci aiuta con la sua fraternità cosmica con tutte le creature viventi”.