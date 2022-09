Papa ad Assisi: “giovani soffrono per mancanza di senso”, “ricostruire patrimonio spirituale”

“Il nostro mondo sta consumando velocemente questa forma essenziale di capitale accumulata nei secoli dalle religioni, dalle tradizioni sapienziali, dalla pietà popolare. E così soprattutto i giovani soffrono per questa mancanza di senso: spesso di fronte al dolore e alle incertezze della vita si ritrovano con un’anima impoverita di risorse spirituali per elaborare sofferenze, frustrazioni, delusioni e lutti”. È l’analisi del Papa, che da Assisi, rivolgendosi ai giovani di Economy of Francesco, provenienti da oltre 100 Paesi, ha spiegato che “la fragilità di molti giovani deriva dalla carenza di questo prezioso capitale spirituale: un capitale invisibile ma più reale dei capitali finanziari o tecnologici”. “C’è un urgente bisogno di ricostituire questo patrimonio spirituale essenziale”, la tesi di Francesco: “La tecnica può fare molto: ci insegna il ‘cosa’ e il ‘come’ fare: ma non ci dice il ‘perché’; e così le nostre azioni diventano sterili e non riempiono la vita, neanche la vita economica”.