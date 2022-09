Don Alberto D’Urso: mons. Satriano (Bari), “vero buon samaritano di questo tempo”

Foto arcidiocesi di Bari

“Vero buon samaritano di questo tempo storico, don Alberto ha attestato la misericordia di Dio nella forma di una giustizia sociale, perseguita con cuore pronto e attento ai segni dei tempi”. Così mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, ricorda la figura di don Alberto D’Urso, morto ieri, a 84 anni. In una nota mons. Satriano richiama l’impegno di don D’Urso nella nascita della Consulta Nazionale delle Fondazioni Antiusura: “attraverso la collaborazione di tanti laici ha innervato il tessuto ecclesiale e sociale aprendolo ad una sensibilità sempre più attenta al flagello dell’usura. Quanto raggiunto oggi a livello nazionale è frutto della passione e dell’amore per Dio e per l’uomo”. “Le varie crisi economiche e la crescente cultura edonista – scrive l’arcivescovo di Bari – hanno prodotto vari ‘malcapitati’ sulle strade di una storia dove, oltre la criminalità, l’indifferenza di molti, talvolta anche delle strutture sociali, hanno accentuato il malessere di singoli e famiglie. La creazione di una rete nazionale ad opera di questo piccolo grande uomo e di quanti lo hanno coadiuvato a prezzo di sacrifici personali ha rappresentato, per molti, un respiro di speranza. Non scevro da errori e imperfezioni questo cammino ha anticipato l’immagine della Chiesa da Campo tanto cara a Papa Francesco. Grazie don Alberto, la tua vita e il tuo impegno sia seme di speranza per la nostra Chiesa e la nostra società”.