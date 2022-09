Ambiente: fratel Biagio ai giovani del “Friday For Future”, “siete il futuro e la speranza”

“Siete il futuro e la speranza, chi dovrà migliorare questo mondo siete voi. Ma è doveroso che noi adulti vi diamo una mano, un aiuto, anche se siamo responsabili di avervi consegnato un mondo corrotto, pieno di materialismo e di consumismo e di tecnologia usata male che purtroppo non rispetta il buon Dio e tutto l’ambiente che ci sta attorno. E così tristemente si continua ancora oggi a maltrattarlo e ad inquinarlo”. È il messaggio che il missionario laico Fratel Biagio, fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo – che accoglie 600 persone in difficoltà – lancia ai giovani del “Friday For Future”. Dall’astanteria della missione, dove è ricoverato, il missionario avverte dei rischi “del continuo surriscaldamento di tutta la terra, e dello scioglimento di tutti i ghiacciai”. Fratel Biagio e tutta la Missione di Speranza e Carità ringraziano Greta Thunberg – definita “dono del buon Dio e per tutti noi” – “per il suo grande amore per l’ambiente, che difende con tutte le sue forze fino a rivolgersi a tutte le autorità e a tutti i potenti della terra, affinché promuovano e attuino giuste leggi per la difesa e la tutela dell’ambiente. Preziosi giovani di tutto il mondo continuate a scuotere i cuori duri dei potenti e di tutti quelli che hanno la responsabilità di proteggere e tutelare l’ambiente e anche di tutti i cittadini del mondo; attenzione, abbiamo il dovere di mantenere pulito l’ambiente (la terra, il mare, i fiumi)”. Da qui l’invito a non gettare i rifiuti, soprattutto la plastica, il vetro e le lattine. “È giusto che anche noi cittadini dobbiamo collaborare e mantenere pulito l’ambiente sia dove abitiamo nella città o nei paesi. Giovani siete la nostra speranza, continuate a difendere l’ambiente affinché tutti insieme possiamo costruire un mondo migliore”.