Congresso eucaristico nazionale: oggi pomeriggio la processione eucaristica dalla parrocchia San Pio X a piazza San Francesco

(da Matera) Dopo la Via Lucis di ieri pomeriggio, il secondo momento liturgicamente “corale” che vivranno nella città di Matera gli 800 delegati, accompagnati da 80 vescovi, in rappresentanza di 116 diocesi, sarà la processione eucaristica che partirà alle ore 17 dalla parrocchia San Pio X, in piazza piazza Giovanni XXIII. A presiederla sarà mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina. L’Eucaristia sarà portata in processione da mons. Francesco Savino e da mons. Erio Castellucci, vicepresidenti della Cei, da mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, e da mons. Gianmarco Busca, presidente della Commissione episcopale per la liturgia. Il rito si concluderà in piazza San Francesco d’Assisi.