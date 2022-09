Giornata migrante e rifugiato: Rimini, una serie di attività sul territorio

La diocesi di Rimini celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, attraverso una serie di attività indirizzate a tutte le comunità del territorio. “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” è il titolo della giornata, promossa dall’Ufficio ‘Migrantes’ della diocesi riminese, rappresentando “una bella occasione per coinvolgere tutte le persone e comunità di immigrati cattolici e di altre confessioni cristiane e non cristiane; ma anche di sensibilizzazione delle nostre comunità a guardare queste realtà come una ricchezza, anche per la nostra vita ecclesiale”, come spiega il vicario generale don Maurizio Fabbri.

Celebrazioni che si terranno nella giornata di domenica 25 settembre presso la parrocchia di Bellariva (viale Regina Margherita, 41) dalle 9,30 alle 17,30. Dopo l’accoglienza iniziale e il pranzo in comune, il programma prevede una preghiera ecumenica, concludendo alle 16,30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. “Si invita ogni comunità a valorizzare la presenza delle persone e famiglie immigrate presenti sul proprio territorio”, aggiunge il Vicario generale.

Un evento, quello della Giornata mondiale del migrante, che la Chiesa celebra da oltre un secolo, da quando fu istituita nel 1914. “È sempre stata un’occasione – sottolinea la stessa diocesi di Rimini – per dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per loro mentre affrontano molte sfide e per aumentare la consapevolezza sulle opportunità offerte dalla migrazione”.