Elezioni: Università Cattolica, in vista del voto lo speciale multimediale “Italia al voto nel segno del disincanto”

Si intitola “Italia al voto nel segno del disincanto” il web reportage proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in vista delle elezioni di domenica 25 settembre alle quali i cittadini sono chiamati per rinnovare i due rami del Parlamento italiano: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. “Si voterà ancora con la Legge Rosato, il cosiddetto Rosatellum, che prevede l’assegnazione con il sistema maggioritario uninominale dei 3/8 dei seggi di Camera e Senato. E proprio il numero dei parlamentari rappresenta una delle grandi novità di questa tornata elettorale. L’altra grande novità è l’abbattimento del limite dei 25 anni per l’elezione del Senato che, per la prima volta, sarà eletto anche dai diciottenni”, spiega in un comunicato l’Ateneo. Grazie al contributo dei docenti dell’Università Cattolica Damiano Palano, Luca Gino Castellin, Americo Cicchetti, Giovanni Gobber, e degli studenti dell’Ateneo, nel web reportage “Italia al voto nel segno del disincanto” – on line sul Media Center “Secondo Tempo” -, “abbiamo cercato di capire il clima che si respira alla vigilia delle elezioni politiche, con una panoramica sulla situazione generale del Paese, sulla campagna elettorale, sulle esigenze dei giovani, con un affondo su alcuni temi chiave per il futuro del Paese: ambiente e sanità”, conclude il comunicato. Qui il link allo speciale multimediale con testi, video e podcast: “Italia al voto nel segno del disincanto”.