Diocesi: Bari, domani la XII edizione de Le Notti Sacre, rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera

Proseguono domani, 25 settembre, le Notti Sacre, la rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, giunta alla XII edizione, organizzata dalla Diocesi di Bari-Bitonto nelle chiese del centro storico di Bari, fino a domenica 2 ottobre. Si apre alle ore 19, a San Domenico con Stimmgold Vokalensemble di Ratisbona con una prima parte dedicata alla musica a cappella del Primo Barocco e del Romanticismo. La seconda parte del concerto presenta delle opere più recenti su foreste e natura e sul problema attuale del cambiamento climatico. Alle ore 21, alla Vallisa, andrà in scena “Vox divina”, un viaggio tra la Venezia e il Regno di Napoli nei primi anni del ‘700, con i maggiori compositori delle due aree che hanno segnato il destino futuro della musica sacra. In programma anche delle mostre: dal 22 settembre al 3 ottobre, nella Chiesa di Santa Teresa dei Maschi “Arte, congiunzione tra cielo e terra”, curatori Miguel Gomez e Marina Gonta. Nella Chiesa di San Domenico è in programma l’esposizione di opere di Teresita Ferrari Donadei.