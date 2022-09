Giornata migrante e rifugiato: Acireale, appuntamento a Randazzo “in sintonia con il cammino sinodale che stiamo vivendo”

Anche nella diocesi di Acireale, in comunione con “tutte le chiese, rettorie e santuari del mondo”, domenica 25 settembre, si celebrerà la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il tema di quest’anno è “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” – si legge in una nota della diocesi – e “si inserisce bene nel Cammino Sinodale della Chiesa che tutti noi stiamo vivendo”. La giornata si svolgerà, in particolare, nella città di Randazzo. Già lunedì 19 settembre, in preparazione a questa ricorrenza, ha avuto luogo la veglia di preghiera nella parrocchia San Martino. In particolare si è pregato per la pace in Ucraina. Domenica 25 settembre, informa don Lucio Cannavò, direttore dell’Ufficio Migrantes della diocesi, sarà celebrata una Santa Messa, alle ore 18.30 nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù.