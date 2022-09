Verso il Giubileo: p. Occhetta, “una scuola di arti e mestieri per 20 ragazzi nella Fabbrica di San Pietro”

“Da gennaio, partirà una Scuola di arti e mestieri, in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro, dove verranno ospitati per sei mesi una ventina di ragazzi che impareranno mestieri come quelli dello scalpellista o del falegname”. Ad annunciarlo è stato padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, in sala stampa vaticana, del “videomapping” sulla vita di San Pietro, che verrà proiettato sulla facciata della basilica a partire dal 2 ottobre. “Dalla basilica verso il mondo”, ha sintetizzato il gesuita presentando l’iniziativa che rientra nell’intento di “promuovere centri di formazione per i giovani basati sulla ripresa della dimensione spirituale, da coniugare con i principi del magistero pontificio: ai giovani che formiamo, chiediamo anche di dare testimonianza”. “Dialogo con i popoli, le religioni, la cultura”, le parole d’ordine che ispirano l’attività della Fondazione fratelli tutti, il cui sito “è stato pensato come strumento apostolico per raggiungere soprattutto giovani e lontani”. L’obiettivo, ha concluso il gesuita, è quello di “favorire la fraternità, l’amicizia sociale e credere in quello che Papa Francesco sta chiedendo al mondo: le sue encicliche sociali hanno anticipato l’agenda politica internazionale, lo ha atto la Laudato sì e lo sta facendo la Fratelli tutti”.