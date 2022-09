Festival del Viaggiatore: Asolo, dialogo tra il monaco e scrittore Guidalberto Bormolini e Alberto Vela (Ed. Messaggero)

Si intitola “Là dove tutto sembra finire” il dialogo tra il monaco, teologo e tanatologo Guidalberto Bormolini e Alberto Vela, responsabile delle Edizioni Messaggero Padova, biblista e docente di Sacra Scrittura, che si terrà al Festival del Viaggiatore ad Asolo (Tv), domenica 25 settembre, alle 10.30, al Convento Ss. Pietro e Paolo. L’evento è su prenotazione dal sito del festival.

Le domande che daranno il là alle riflessioni degli ospiti sono molteplici e per nulla banali. C’è vita nella morte? Che valore ha cercare rivoli di senso nella realtà che coincide con il nostro limite estremo e che ci appare insensata, temibile, misteriosa? In questa età ferita e disorientata, dove il limite è continuamente riproposto da eventi come la pandemia e la guerra, ha senso partire proprio dalla fine per ritrovare nuovi inizi? Da qui, con i due protagonisti si cercherà di riscoprire insieme al pubblico il valore del viaggio più importante per ogni uomo: ossia la vita. Il Festival del Viaggiatore è un festival diffuso che dal 2015 dà voce alle esperienze, ai pensieri e alle emozioni di quanti vivono il viaggio come metafora della vita, in ogni sua sfumatura.