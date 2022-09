Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani ad Avenza terzo incontro del ciclo “La guerra in Ucraina ci interpella”

Sarà don Stefano Caprio, sacerdote che è stato missionario in Russia dal 1989 al 2002 e docente di Storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma, il relatore del terzo incontro del ciclo “La guerra in Ucraina ci interpella” in programma nella serata di domani, mercoledì 21 settembre, ad Avenza.

La serata, ospitata dalle 21 presso i locali della parrocchia di Maria SS. Mediatrice, sarà moderata da don Calogero Di Leo, direttore dell’Ufficio catechistico e referente del cammino sinodale per l’arcidiocesi di Perugia.

Dopo i due incontri proposti nel corso dell’estate, con gli interventi di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e del vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, domani sera don Caprio porterà “la sua esperienza e il suo punto di vista” che, si legge in una nota, “possono rappresentare un contributo significativo in merito alla comprensione un conflitto che da oltre 6 mesi sta devastando popolazioni e territori”, “nella consapevolezza che la guerra riguarda ciascuno e che il primo passo verso la pace sia quello di capire e analizzare le motivazioni del conflitto”.

L’incontro, al quale parteciperà anche mons. Vaccari, verrà trasmesso in diretta streaming dal canale YouTube della diocesi.