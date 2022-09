Diocesi: Arezzo, domenica 27 novembre l’ingresso ufficiale del vescovo eletto Andrea Migliavacca

L’ingresso ufficiale con la presa di possesso della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro del vescovo eletto, mons. Andrea Migliavacca, si terrà domenica 27 novembre, prima domenica di Avvento e inizio del nuovo Anno liturgico, con una celebrazione eucaristica in cattedrale alle 17.30. La liturgia sarà trasmessa in diretta dall’emittente diocesana Tsd nel canale 85 e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live. Sarà in seguito reso noto il programma preciso della giornata con gli appuntamenti che precederanno la messa.

In vista di quella data mons. Migliavacca farà una visita privata alla diocesi, incontrando l’arcivescovo emerito Riccardo Fontana, il Seminario e le realtà della Curia. Altri appuntamenti significativi precederanno l’ingresso, in particolare una visita alla comunità di Camaldoli e al Santuario di La Verna.

Mons. Migliavacca, si legge in una nota dell’arcidiocesi, “assicura fin da ora la preghiera e l’affetto per tutta la comunità diocesana, in attesa di incontrarla ufficialmente e iniziare il ministero episcopale in mezzo a noi”.