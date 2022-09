Elezioni: “Agenda Giovani” interroga la politica in vista del voto. Domani incontro on line

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre i Giovani di Azione Cattolica, Giovani delle Acli, Gioventù federalista europea e Gioventù francescana d’Italia hanno lanciato negli scorsi giorni “Agenda Giovani – 6 proposte verso le elezioni e oltre”. Il documento ha già raccolto l’adesione di: Amicizia ebraico-cristiana giovani; Giovani musulmani d’Italia Aps; Gioventù operaia cristiana-Gioc; Fuci; Europiamo; Movimento europeo giovani; Youthmed; Visionary Movement; Giovani e comunità Locali. “Agenda Giovani – precisa un comunicato – e le sue proposte rivolte a tutti i soggetti politici in campo punta al coinvolgimento dei giovani e delle giovani nei processi e nelle scelte politiche che riguardano il presente e il futuro del Paese, per sognare e progettare insieme il domani: un domani che passa attraverso il dialogo su alcuni temi importanti come la democrazia, l’istruzione, il lavoro, l’ambiente, la pace, tutti da leggere in ottica non solo italiana ma europea”.

“Un’occasione per la politica di dare risposte adeguate alle sfide proposte dall’Agenda Giovani e per tutti di misurare la capacità delle forze politiche di intercettare le aspettative dei giovani dando risposte adeguate” sarà il confronto pubblico interattivo in programma mercoledì 21 settembre (dalle 18 alle 19.30), in diretta streaming sui canali YouTube e su Facebook di Azione Cattolica italiana, Giovani delle Acli, Gioventù federalista europea e Gioventù francescana d’Italia.

Partecipano i candidati: Angelo Bonelli, Verdi-Sinistra Italiana; Francesco Carpano, Azione-Italia viva; Martina Gribaudo, Partito democratico; Federica Picchi, Fratelli d’Italia; Manuel Tuzi, M5S. Coordina l’incontro Enrica Belli, giornalista Rai