Diocesi: Prato, rinviato il convegno diocesano al 27 settembre. Mons. Nerbini, “sentiamoci tutti coinvolti”

Nella diocesi di Prato è stato posticipato a martedì 27 settembre il convegno pastorale diocesano. Inizialmente previsto per il 20 e il 21 settembre, l’appuntamento, che segna l’inizio delle attività della Chiesa pratese, si terrà sempre nella chiesa di San Domenico ma si svolgerà in una sola serata con inizio alle ore 21.

L’ordine del giorno rimane lo stesso comunicato nei giorni scorsi: verrà presentata una proposta di impegni pastorali ispirati agli spunti emersi durante il Cammino sinodale della Chiesa italiana compiuto a Prato. Poi ci sarà la consegna delle nuove schede bibliche preparate da don Gianni Gualtieri, biblista e parroco dei Santi Martiri. Quest’anno il filo conduttore è la prima lettera di San Paolo ai Corinzi.

“Considerato il cammino sinodale intrapreso lo scorso anno – scrive il vescovo Giovanni Nerbini in una lettera di invito al convegno indirizzata alla diocesi – è davvero importante che ci sentiamo coinvolti, dopo aver ascoltato e riflettuto a lungo, nello sforzo di dare un volto nuovo e più accogliente alle nostre parrocchie”.