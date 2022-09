Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, il 21 settembre mons. Morandi celebra i 45 anni della Caritas

Mercoledì 21 settembre alle ore 18, mons. Giacomo Morandi celebrerà nel giardino delle Querce di Mamre in via Adua 83 a Reggio Emilia, la messa per i 45 anni della Caritas diocesana, al termine della quale verrà inaugurato il “Wall of Donors” per ricordare sostenitori e benefattori. La Caritas reggiana fu fondata in diocesi nel settembre 1977 dal vescovo Gilberto Baroni che chiamò alla presidenza don Remo Davoli, ordinato sacerdote nel 1943 e parroco di Cavriago. Nel 1986 gli è succeduto mons. Gianfranco Gazzotti, presbitero dal 1960, rettore del seminario e parroco della cattedrale. Nel 1992 il vescovo Giovanni Paolo Gibertini nominava direttore don Luigi Guglielmi, che ha stabilito rapporti con la Chiesa albanese ed ha mantenuto l’incarico sino alla morte. Nel 1996 gli è succeduto come direttore don Walter Rinaldi, parroco di Fatima di Correggio, mentre nel 2000 il vescovo Adriano Caprioli ha chiamato in questo ruolo don Romano Zanni, superiore generale della Congregazione mariana delle Case della Carità, che nel 2005 assumeva l’incarico di delegato vescovile Caritas sino al 2018. In seguito si sono succeduti nel ruolo di direttore Gianmarco Marzocchini, Isacco Rinaldi e Andrea Gollini.