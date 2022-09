Cammino sinodale: Cop, dal 10 ottobre a Frascati la 71ª Settimana di aggiornamento “Dalla corresponsabilità alla ‘condecisione’”

“Dalla corresponsabilità alla ‘condecisione’. Nel cammino sinodale della Chiesa Italiana”. Questo il tema della 71ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale che si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi per iniziativa del Centro di orientamento pastorale. “Dall’annuncio del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, il Cop – sottolinea il presidente, mons. Domenico Sigalini – ha inteso inserirsi in questo solco, e darvi un contributo in termini di riflessione. Partendo proprio dal termine ‘sinodale’, per noi indicativo di processi ecclesiali caratterizzati da dialogo, ascolto, confronto tra tutte le parti in causa, che non sono solo i cristiani praticanti”. “Abbiamo focalizzato – prosegue il vescovo – che occorre passare da un modo di procedere deduttivo e applicativo di norme e prospettive, a un metodo di ricerca e di sperimentazione che costruisce l’agire ecclesiale dal basso, in ascolto dei territori e della gente, non solo dei praticanti. Ora si vuol compiere un altro passo, per passare dall’ascolto e dall’interpretazione della realtà alla decisione, e guardare la comunità come soggetto deliberante”. Si tratta di passare “dalla corresponsabilità alla ‘condecisione’, dove il termine ‘condecisione’ – spiega mons. Sigalini – è indicativo di un convergere. Nessun cristiano, infatti, è passivo di fronte alla chiamata di Dio; nessuno è da consultare soltanto per dare un parere, ma tutti vanno coinvolti per mettere a disposizione i doni che Dio ha dato loro, per tutta l’umanità. Collaborazione, corresponsabilità, ‘condecisione’, sono scritte già dallo Spirito nelle vite di ogni fedele e attendono solo di essere riconosciute, nutrite ed esercitate in un cammino di comunione, in sinodalità pura e semplice”.

I lavori prenderanno il via nel pomeriggio del 10 ottobre per concludersi nella mattinata del 12 ottobre. Previste le relazioni di Pina De Simone, don Walter Insero e Gianni Colzani. I tre focus di approfondimento saranno presentati da suor Elena Massimi, dal card. Francesco Coccopalmerio e da Giuseppe Savagnone. Modererà i lavori don Antonio Mastantuono, pastoralista e vicepresidente del Cop. La sintesi, come di consueto, sarà curata da mons. Sigalini.

Come ogni Settimana nazionale di aggiornamento pastorale, anche la 71ª edizione avrà come destinatari operatori pastorali delle varie diocesi italiane, quali vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi o religiose, seminaristi e laici. Quest’anno il ministero dell’Istruzione, riconoscendo il tema trattato di “particolare” interesse, ha concesso l’esonero dall’insegnamento ai docenti di ogni ordine e grado che intenderanno partecipare ai lavori.