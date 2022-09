Almeno 11 bambini sono morti a causa di un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso 16 settembre, tra cui una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in Myanmar. Ne dà notizia l’Unicef, mentre sta verificando ulteriori dettagli. Almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi. L’Unicef chiede il loro “rilascio immediato e sicuro. Le scuole devono essere sicure. I bambini non devono mai essere attaccati”.