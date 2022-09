Diocesi: Ravenna ricorda il centenario della nascita di don Giussani. Un mese di eventi, il 7 ottobre ospite mons. Pezzi, arcivescovo di Mosca

Prende il via domani sera, martedì 20 settembre, l’iniziativa “Quello che cerchi c’è”, organizzato dalla Fraternità di Comunione e Liberazione in collaborazione con l’associazione culturale “Il Sicomoro”, in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Il programma, rende noto il settimanale della diocesi di Ravenna, Risveglio Duemila, prevede, nell’arco di poco più di un mese, un concerto, due incontri e una mostra. Ad aprire le iniziative è in programma domani sera alle 20.45, nella basilica di Sant’Agata Maggiore, il concerto “se’ di speranza fontana vivace”, a cura del Coro Giussani 100, con la partecipazione di Marco Martinelli. A seguire, sempre a Sant’Agata, verrà inaugurata sabato 24 settembre alle 17 – alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Luigi Ghizzoni – una mostra dedicata allo stesso Giussani, che resterà aperta fino al 5 ottobre. La medesima basilica ospiterà poi, il 7 ottobre alle 20.45, un incontro dedicato a don Giussani con mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo metropolita di Mosca. Infine, venerdì 8 ottobre alla sala conferenze dell’hotel Mattei, si svolgerà l’incontro “Chi è oggi don Giussani?”, con Adriano Rusconi.